Les petites menottes de l’angoisse

On s’installait sur des chaises longues et on regardait le ciel. Dans l’interstice entre l’accoudoir et le tissu aux rayures décolorées, elle laissait pendre son bras sur l’herbe où était planté de guingois un verre de vin. » On dirait le bonheur. Elle commence bien la dernière des neuf nouvelles d’Emmanuelle Pol.

Ne vous y fiez surtout pas. L’autrice franco-italienne installée à Bruxelles depuis plus de trente ans et qui s’est fait connaître par des récits mordants et sensuels – La douceur du corset, L’atelier de la chair… – évoque avec la douceur d’une goutte d’acide sur une peau de bébé les ravages de la maternité et des liens familiaux dans son recueil Les bracelets d’amour.