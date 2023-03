Anthony Passeron remporte le prix Première avec «Les enfants endormis»

Les enfants endormis », premier roman d’Anthony Passeron, paru en août dernier, a reçu le prix Première ce jeudi, décerné à l’occasion de la Foire du Livre. Ce prix récompense chaque année un premier roman et est décerné par un jury d’auditeurs de la radio, au départ d’une sélection de romans choisis par un comité de professionnels du livre. Le jury a choisi de mettre en lumière ce roman, dont l’intrigue se situe, dans les années 80, dans un village de l’arrière-pays niçois, où une famille est frappée par l’épidémie du Sida. Dans ce récit autobiographique, basée sur son histoire familiale, Anthony Passeron raconte en parallèle les ravages de la maladie dont est victime son oncle Désiré, héroïnomane et les recherches menées dans les laboratoires scientifiques pour enrayer et stopper l’épidémie, dans une course contre la montre.