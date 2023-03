Budget: accord sous haute tension dans la Vivaldi, 300 millions d’économies en social

Une nuit blanche, oui, « mais une nuit constructive », redresse-t-on au Seize. Or donc, après avoir négocié une bonne partie de la journée mercredi, repris vers 20 heures pour y passer la nuit complète, les partenaires de la Vivaldi annoncent un point de chute - on veut dire un accord, pas de frayeur. Ce fut dur-dur. On s’est affrontés entre – pour faire simple – ailes droite et gauche du gouvernement fédéral, particulièrement entre libéraux du nord, du sud, et socialistes francophones à propos du volume d’économies à réaliser dans le domaine social.

Pour rappel, le schéma déposé par le Premier ministre (nos précédentes éditions) prévoyait un effort budgétaire global d’environ 1,8 milliard réparti selon la « règle des trois tiers » en dépenses, recettes et divers, et, dans ce cadre, Alexander De Croo voulait notamment neutraliser la quatrième phase d’augmentation des pensions minimum et des allocations sociales. Les socialistes et les écologistes ont calé. Les discussions ont duré, duré.