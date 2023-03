Union européenne: nouvelles règles de transparence pour l’égalité salariale hommes/femmes

Les nouvelles règles, issues d’une proposition de la Commission européenne en mars 2021 et qui devront encore être entérinées par le Conseil (Etats membres), doivent permettre de mieux comparer les rémunérations hommes/femmes. Elles ont été largement adoptées par les eurodéputés (427 voix pour, 79 contre et 76 abstentions).

Cet écart n’est que de 0,7% au Luxembourg mais grimpe à 15,8% en France, à 18,3% en Allemagne, et jusqu’à 22,3% en Lettonie.

Le Parlement européen a adopté jeudi une directive destinée à contraindre les employeurs dans l’UE à la transparence pour garantir une égalité de rémunération entre femmes et hommes, prévoyant des amendes en cas de discrimination salariale.

«À travail égal, salaire égal. Et pour un salaire égal, il faut de la transparence. Les femmes doivent savoir si leurs employeurs les traitent de façon équitable. Et lorsque ce n’est pas le cas, elles doivent être en mesure de se défendre et d’obtenir ce qu’elles méritent», a déclaré la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.