Plongée au cœur de la recherche pénale via l’ADN

L’Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC) a été créé par un arrêté royal au début des années 70, mais ce dernier est resté dans les tiroirs jusqu’à ce que les « tueries du Brabant » et les attentats des CCC viennent souligner la nécessité d’un tel institut – fonctionnant de manière autonome et offrant « toute l’assistance logistique possible à la police scientifique » –, inspiré notamment de Scotland Yard.