Le nageur Adam Peaty se confie sur ses problèmes de santé mentale: «Je suis fatigué, je ne suis plus moi-même»

« Comme certains d’entre vous le savent peut-être, je souffre de problèmes de santé mentale depuis plusieurs années et je pense que c’est important d’être honnête là-dessus. Je suis fatigué, je ne suis plus moi-même et je ne profite plus du sport comme je l’ai fait ces dix dernières années. Certains appellent ça un burn-out. Je sais seulement que je n’ai pas reçu les réponses que je cherche. Avec de l’aide, je sais maintenant comment remédier au manque d’équilibre dans ma vie », a écrit Peaty dans un long texte publié sur les réseaux sociaux.

Double champion olympique sur 100m brasse et champion olympique du relais 4x100m quatre nages mixte, Peaty, 28 ans, garde cependant les Jeux Olympiques de Paris en 2024 comme objectif. « Pendant que je continue à m’entraîner, j’ai décidé de me retirer des championnats de Grande-Bretagne le mois prochain. Et ce, dans le seul but de prester du mieux possible aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. »