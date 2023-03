Le hasardeux projet des «routes de la soie» de la Chine se retourne contre elle

Les protestations contre la réforme des retraites en France s’intensifient. Et en Allemagne, qui a la réputation d’être un pays à la productivité débordante, un cliché se répand : les Français n’aiment pas travailler et se rebellent dès qu’on leur demande d’en faire plus.

