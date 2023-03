Dans LéNA cette semaine: les Allemands se penchent sur le mythe du Français fainéant

Les protestations contre la réforme des retraites en France s’intensifient. Et en Allemagne, qui a la réputation d’être un pays à la productivité débordante, un cliché se répand : les Français n’aiment pas travailler et se rebellent dès qu’on leur demande d’en faire plus. La réalité est néanmoins plus nuancée.

Totalement faux : les Français prennent leur retraite au plus tard à 62 ans alors que les Allemands doivent travailler jusqu’à 67 ans. En France, la retraite à 67 ans est déjà officiellement en vigueur. A l’avenir, il faudra justifier de 43 années de carrière pour pouvoir partir plus tôt à la retraite. En Allemagne aussi, les personnes qui ont cotisé particulièrement longtemps peuvent partir plus tôt à la retraite.

Faux aussi : les Français travaillent moins. Ils travaillent plus que les Allemands, et même plus efficacement.

Vrai : les Français partent plus tôt à la retraite que les Allemands. L’un des objectifs déclarés de la réforme française est de faire en sorte que davantage de personnes travaillent plus longtemps.