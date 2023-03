Arthur? Non: Morgane!

Des épées, de l’amour, Merlin et la Table ronde. Encore ? Pas vraiment ! Jean-Laurent Del Socorro secoue la légende et fait de Morgane, et non d’Arthur, son héroïne. Lisez le premier chapitre.

Pour une surprise, c’en est une. Dans un corpus aussi utilisé que l’histoire d’Arthur, des chevaliers de la Table ronde, d’Excalibur, de Merlin, à travers le roman, le cinéma, le cinéma d’animation, la bande dessinée, l’auteur français Jean-Laurent Del Socorro parvient à nous réenchanter avec les mêmes ingrédients. Il lui a suffi d’intervertir les rôles : ce n’est plus Arthur qui parvient à s’emparer de l’épée d’Uther Pendragon fichée dans le rocher, mais bien Morgane, la fille cachée d’Uther, et c’est donc elle qui devient la souveraine de Logres et de l’île de Bretagne. Et ce renversement redonne de la fraîcheur à une légende qui était devenue éculée. Et comme l’écriture de Del Socorro est elle aussi rafraîchissante, voilà un Morgane Pendragon qui se laisse lire avec enthousiasme, curiosité et passion.