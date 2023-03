Plus de 20.000 postes vacants dans le numérique en Belgique, voici les profils les plus recherchés

Concevoir des pages web et des applis ; créer des contenus ; analyser, visualiser et sécuriser des données ; prendre des décisions sur base de ces données, protéger les appareils numériques, veiller au respect de l’identité, de la vie privée et du bien-être ; gérer des projets… Autant de compétences dont on sait qu’elles sont actuellement activement recherchées par les entreprises, comme nous le rappelions encore ici même dans notre dossier spécial, la semaine passée.

La dernière confirmation en date du potentiel de cette filière « ICT » est donnée par le Forem, l’organisme public en charge de l’emploi et de la formation en Wallonie : plus de 1.300 opportunités d’emploi ont été diffusées pour des postes à pourvoir dans le numérique sur le site et l’app du Forem depuis le début de l’année.