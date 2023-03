Les salaires ont été trop généreusement indexés pendant la crise énergétique

Les hausses de salaires consécutives à la crise de l’énergie ont été trop généreuses. C’est en tout cas la thèse de trois économistes renommés de l’Université de Gand. Dans une étude qu’ils publient ce vendredi, Gert Peersman, Koen Schoors et Milan van den Heuvel estiment que l’Etat fédéral a surévalué les hausses des factures énergétiques, et pas un peu. « Selon les statistiques officielles, les factures énergétiques ont grimpé en moyenne de 81 % entre 2018 et 2022, écrivent les chercheurs. C’est en décalage complet avec la réalité. » Ils ont analysé 930.000 factures de ménages via les données de la banque BNP Paribas Fortis, ce qui représente à peu près 20 % des consommateurs belges. « Et sur base de cet échantillon représentatif, les factures énergétiques n’ont pas augmenté de 81 % mais de 17 % en moyenne.