Accord sur le budget: le clin d’œil d’Alexander De Croo à Karine Lalieux

Le gouvernement fédéral s’est accordé jeudi sur le contrôle budgétaire 2023. Alexander De Croo a tenu ce jeudi après-midi une conférence de presse pour expliquer l’accord.

En quoi consiste cet accord ? Au total, la Vivaldi est tombée d’accord sur un effort budgétaire de près de 1,8 milliard d’euros, soit 0,3 % du PIB. 300 millions d’euros d’économies dans le social globalement, dont 126 millions en pensions, cela en neutralisant en partie les augmentations prévues en 2024.

À lire aussi Budget: accord sous haute tension dans la Vivaldi, 300 millions d’économies en social

En l’occurrence, selon l’accord gouvernemental, la pension minimum et les allocations sociales devaient augmenter en quatre phases durant la législature, et Alexander De Croo, on l’a dit, voulait annuler la quatrième phase : finalement, on opérera partiellement pour ce qui concerne la pension minimum (la hausse sera moindre d’une dizaine d’euros par personne, soit 25 % de la progression prévue initialement, estime-t-on), pour une économie de 126 millions ; en revanche, pour ce qui concerne les allocations de chômage et le revenu d’intégration sociale, on zappe la quatrième phase d’augmentations.

À lire aussi Alexander De Croo après l’accord budgétaire: «Ce n’est pas un point final. Il faut aller plus loin» (vidéo)

Chômage encore : il s’agira d’intensifier les politiques de remise au travail, en collaborant davantage entre fédéral et Régions. Avoir à franchir la frontière linguistique ne pourra plus justifier le refus d’accepter un job.

En recettes ? La taxe sur les multinationales rapportera 334 millions d’euros, et le gouvernement fédéral s’engage à intensifier la lutte contre la fraude fiscale. Recettes, toujours, côté entreprises : l’accord prévoit d’ajourner l’augmentation de la déduction fiscale pour investissements.