France: «La seule carte de Macron serait une coalition avec la droite»

La France est dans l’impasse, constate Chloé Morin. Le président pourrait nommer à Matignon un Premier ministre, issu de la droite, qui serait plus autonome. Mais ce n’est pas sa conception du pouvoir.

Elle avait tout pressenti de la difficulté qu’il y aurait à gouverner la France. La crise politique et démocratique qui couvait. Pour son nouveau livre, On aura tout essayé (Fayard), la politologue Chloé Morin a mené une trentaine d’entretiens avant de dresser le diagnostic du pays. Et de proposer des pistes pour un sursaut.

Quelles sont les racines de la crise ?

Les ingrédients profonds viennent de loin : la défiance envers la classe politique, le fait que le pays soit très fracturé en trois grands blocs… Et puis, il y a les conditions de réélection d’Emmanuel Macron : une campagne qui n’a pas eu lieu, très courte, une élection contre Marine Le Pen et un contexte d’affaiblissement du pacte républicain. Une élection au terme de laquelle la force politique du Président n’est pas très grande.