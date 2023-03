Elon Musk détrône Barack Obama au nombre d’abonnés sur Twitter

L’actionnaire majoritaire et directeur général de Twitter Elon Musk est désormais la personnalité comptant le plus d’abonnés sur la plateforme, après avoir détrôné l’ancien président américain Barack Obama. Jeudi, l’entrepreneur était suivi par 133,08 millions d’abonnés, contre 133,04 pour l’ex-chef d’Etat.

En un an, depuis l’annonce de son offre de rachat de Twitter, Elon Musk a gagné plus de 50 millions d’abonnés. En février, le site d’information Platformer avait rapporté que le bouillant milliardaire avait poussé les ingénieurs de Twitter à mettre en place des mesures pour favoriser la diffusion de ses messages sur le réseau. Sous la pression de leur patron, ces employés ont modifié des filtres de recommandation et élargi mécaniquement la propagation de ses tweets, toujours selon Platformer.