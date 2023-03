C’est du belge. Fanny Ruwet: «J’aime mélanger le sérieux et la blague»

Elle a 28 ans seulement et elle est déjà une icône de l’humour belge. Fanny Ruwet multiplie les spectacles de stand-up au Kings of Comedy Club de Bruxelles, avec lequel elle a de nombreux projets, et ailleurs, enregistre des podcasts, vient de terminer un court-métrage, chronique sur France Inter et vient de sortir un roman. Dans lequel Allie, la narratrice, la belle vingtaine, cherche à retrouver Nour, avec qui elle a chatté via MSN quand elle avait 15 ans et qu’elle a sans doute aimé, même s’ils ne se sont jamais rencontrés.

« Bien sûr que les poissons ont froid » est un excellent titre. mais d’abord, il n’est pas de vous, vous l’avouez, ensuite réfléchit-il vraiment l’essence du roman ?