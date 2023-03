L’exposition immersive «The Friends Experience» arrive à Bruxelles

Les fans de la série télévisée Friends pourront, dès ce vendredi et jusqu’au 18 juin, glisser leurs pas dans ceux de Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe et Joey au Palais 4 de Brussels Expo. Après un succès retentissant aux Etats-Unis et au Canada, puis une première étape européenne à Paris, l’exposition immersive « The Friends Experience » a posé ses cartons dans la capitale belge.

Une fois l’iconique porte mauve de l’appartement de Monica et Rachel franchie, les visiteurs verront défiler sous leurs yeux l’univers de la sitcom, de la fontaine du générique d’ouverture au canapé orange du Central Perk où se réunissait quotidiennement la bande d’amis new-yorkais, en passant par les appartements des uns et des autres et par la cage d’escalier où était resté coincé un certain sofa.

Les décors, répartis sur 2.500 m2, se succèdent et sont rehaussés de citations cultes, d’anecdotes de tournage, de costumes et des portraits des différents personnages, qui ont marqué durant 10 ans et 236 épisodes la vie de millions de téléspectateurs dans les années 1990 et 2000.