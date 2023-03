Wout van Aert avant le Tour des Flandres: «Je ne ressens pas l’obligation de gagner»

Son succès à Harelbeke et son offrande pour Christophe Laporte à Gand-Wevelgem ont rempli Wout van Aert de confiance. Depuis le week-end dernier, le leader de la Jumbo-Visma, au sourire carnassier, peaufine sa préparation avant le Tour des Flandres, le premier de ses deux grands objectifs du printemps. Avec des entraînements plus courts, afin « de faire du jus », mais en travaillant plusieurs intensités. Ce jeudi, après une brève sortie en course à pied (5,8 km en 26 minutes tout de même), il a accompli la traditionnelle reconnaissance des côtes du Ronde avec ses équipiers. Dont le Vieux Quaremont, là où il avait été mis en difficulté, vendredi dernier, par le duo Pogacar-van der Poel, et le Koppenberg, où la raideur de la difficulté (11,6 % de moyenne avec un passage à 22 %) l’a contraint à zigzaguer.

La condition est là, le moral aussi. De bon augure pour l’ogre d’Herentals, sur qui tous les espoirs flandriens reposent. « Je suis très excité, mais l’approche de ce rendez-vous ne me stresse pas. Je ne ressens pas l’obligation de gagner », avouait WVA, tentant de calmer le jeu et surtout les ardeurs de toute une partie du pays. Un simple effet de communication, assurément, afin de s’enlever toute pression superflue. Car, qu’il le veuille ou non, le garçon de 28 ans fait partie des trois énormes favoris. Avec Tadej Pogacar et Mathieu van der Poel, son rival de toujours et déjà double lauréat à Audenarde. « On parle beaucoup de nous trois, c’est logique. Je pense qu’ils voudront embrayer tôt dans la course. Mais il y a aussi d’autres coureurs. J’attends beaucoup de Neilson Powless et Matej Mohoric. Je surveillerai également le binôme de la Groupama, Valentin Madouas et Stefan Küng. Puis des coureurs comme Tom Pidcock et Julian Alaphilippe seront également dans le coup. »

« Cerise sur le gâteau »

Durant les courses flandriennes, Jumbo-Visma a roulé sur la concurrence : Dylan van Baarle victorieux au Nieuwsblad, Tiesj Benoot à Kuurne-Bruxelles-Kuurne, Wout van Aert à l’E3 et Christophe Laporte aussi bien à Gand-Wevelgem qu’à A travers la Flandre.

Une force collective impressionnante qui rassure l’ancien champion de Belgique. « J’ai bu du champagne à trois reprises la semaine dernière (il sourit). Ce qui me fait dire que nos victoires sont vraiment spéciales. Pour dimanche, la faim de victoires sera plus grande que le besoin de repos. J’espère que mes coéquipiers resteront longtemps à mes côtés. Gagner le Ronde serait la cerise sur le gâteau pour l’équipe. C’est clairement l’un des objectifs majeurs de la saison. En tout cas, on donnera tout l’un pour l’autre afin de l’emporter. C’est ce qui rend notre équipe très forte et difficile à battre », expliquait WVA, dont le cadeau de dimanche dernier à son équipier français fut sujet à de vives discussions, voire incompréhensions. « L’année dernière, tout le monde pensait que c’était normal que Christophe me laisser gagner à l’E3. Et maintenant, parce que je lui ai offert Gand-Wevelgem, ça semble bizarre pour beaucoup de personnes… Vous savez, pour moi, c’est tout aussi important d’écrire l’histoire que de gagner moi-même. Plus tard, je ne penserai pas seulement à mes succès personnels. C’est comme ça que je vois les choses. »

De là, du coup, à envisager un « scénario à la Stijn Devolder » (NDLR : en 2008 et 2009, l’ex-coureur belge avait profité du marquage autour de son leader, Tom Boonen, pour s’imposer à Meerbeke) ? Il y a un pas qui n’est encore franchi. Malgré sa forme étincelante, Christophe Laporte a d’ailleurs rappelé le leadership de Wout van Aert au sein du team. « Comme d’habitude, il y a une belle coopération entre nous. Plein de choses peuvent se passer pendant la course, mais on va essayer de tirer avantage de notre surnombre. Personnellement, le but sera d’être avec Wout dans le final. »