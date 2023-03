Domenico Tedesco, Sigfried Bracke et Michel Houellebecq: les gagnants et les perdants de la semaine

Ils ont vu leur étoile briller ou pâlir ces derniers jours. Voici notre sélection des gagnants et des perdants de la semaine.

Les gagnants

Domenico Tedesco

En deux matchs, le nouveau sélectionneur a réussi à réconcilier les Belges avec leurs Diables rouges. Avec ses airs de bon copain de retour de guindaille, Domenico Tedesco a rendu le sourire à De Bruyne et la niaque à Lukaku, en plus de donner leur chance à plusieurs jeunes pousses qui piaffaient d’impatience. Les Allemands se souviendront du coup de bambou. Un match amical qui vaut le détour, on aura tout vu.

Pif Gadget