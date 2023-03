Pourquoi la SNCB veut supprimer 22 points d’arrêt

C’est en Wallonie (18 fermetures potentielles sur 22) et en province de Hainaut (9/22) que la menace est la plus forte. Mais le gouvernement peut la refuser. Par ailleurs, le plan de transport prévoit aussi une augmentation du nombre de trains.

Les discussions autour du nouveau plan de transport 2023-2026 que le CA de la SNCB doit adopter ce vendredi ont mis en avant la perspective de fermer 22 points d’arrêt parce qu’ils sont trop peu fréquentés et que des arrêts « pour personne » perturbent la ponctualité. Supprimer ces arrêts devrait permettre, selon la SNCB, de rendre les liaisons ferroviaires concernées plus rapides (minimum 2 ou 3 minutes gagnées par arrêt), plus « solides » (moins sujettes aux perturbations), donc plus ponctuelles. Partout on insiste sur le fait que ce n’est pas l’argument financier (économie d’énergie, réfection des quais, équipement sonore) qui dicterait les choix. L’économie sur trois ans ne dépasserait pas les 500.000 euros, rien de significatif sur un budget d’environ 2 milliards.