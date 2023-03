Roland Duchâtelet avant avant Union - Saint-Trond: «J’ai beaucoup de sympathie pour l’Union»

Le jaune et le bleu sont de belles couleurs, n’est-ce pas ? » Roland Duchâtelet est ravi lorsque nous lui proposons de parler de Saint-Trond et de l’Union Saint-Gilloise, deux clubs qui se rencontreront ce dimanche au stade Marien. Président du premier entre 2004 et 2011, avant d’y revenir et de le vendre en 2017 à des investisseurs japonais, il ne cache pas son admiration pour le deuxième. « J’ai beaucoup de sympathie pour l’Union, un club qui possède une énorme histoire footballistique, qui travaille dur, avec des gens honnêtes qui essayent de faire de leur mieux. » Et certaines de ces personnes, Roland Duchâtelet les connaît personnellement puisqu’il a travaillé durant plusieurs années avec Philippe Bormans, Chris O’Loughlin, Annelies Menten et Koen Pansaers.