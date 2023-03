Journaliste américain arrêté en Russie: Blinken réagit

« Le fait que le gouvernement russe prenne pour cible des citoyens américains est inacceptable », a ajouté la porte-parole de l’exécutif, Karine Jean-Pierre, dans un communiqué séparé, condamnant à son tour l’arrestation de M. Gershkovich dans « les termes les plus forts ». « Je tiens à souligner de nouveau que les Américains devraient respecter la mise en garde du gouvernement des Etats-Unis contre tout voyage en Russie », a-t-elle ajouté, précisant que « les citoyens américains résidant ou voyageant en Russie devraient quitter immédiatement » le pays.

Le département d’Etat a indiqué avoir contacté la Russie pour obtenir un accès consulaire au journaliste détenu et la Maison-Blanche a assuré de son côté être en contact avec sa famille. Joe Biden a été informé de la situation, a précisé John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, lors d’un point presse.

Washington a condamné jeudi l’arrestation d’un journaliste américain en Russie et dénoncé les actions de Moscou pour « punir » la presse. « Nous sommes extrêmement préoccupés par l’arrestation très médiatisée d’un journaliste américain », a déclaré le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken dans un communiqué, en référence au reporter du quotidien Wall Street Journal, Evan Gershkovich.

À lire aussi Alexeï Venediktov: «Nous, journalistes, devons continuer notre travail d’information et le faire en Russie même»

Antony Blinken a aussi condamné la répression russe envers la presse et les tentatives répétées du Kremlin d’« intimider, réprimer et punir les voix des journalistes et de la société civile »