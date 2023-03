Stefan Knezevic est de retour en forme avec le Sporting de Charleroi: «Ce n’est pas uniquement grâce à moi si on n’encaisse plus»

Depuis le retour du Serbo-Suisse au cœur de la défense des Zèbres, le Sporting de Charleroi n’a encaissé qu’un seul petit but. L’ancien joueur de Lucerne refuse toutefois de prendre la couverture à lui seul dans ce retour en forme.

Discret dans la vie, « tout en faisant des blagues, mais sans avoir besoin d’être spectaculaire », Stefan Knezevic l’est beaucoup moins sur le terrain. Cnsidéré comme le meilleur Zèbre de l’exercice passé par le staff alors en place, le défenseur est de retour dans l’arrière-garde carolo depuis la deuxième mi-temps à Malines. Le bilan défensif depuis lors ? Un seul but encaissé, contre OHL, en six matches et demi ! Le Serbo-Suisse de 26 ans revient avec nous sur sa saison particulière.

Vous avez pas mal enchaîné ces derniers temps après une longue coupure médicale, la trêve tombait-elle à point nommé ?