Sans-abrisme: les femmes à la rue sont moins visibles

Alors que l’inflation globale, la hausse prix de l’énergie et la guerre en Ukraine n’ont pas contribué à une évolution positive du marché du logement en 2022, la Fondation Roi Baudouin a chargé l’UCLouvain et la KULeuven d’étudier le sans-abrisme dans 98 villes et communes du pays.

Pour la troisième année consécutive, et dans le cadre de la lutte contre l’extrême pauvreté, la Fondation Roi Baudouin pose la question du nombre de personnes sans toit. Elle a donc confié au Cirtes (UCLouvain) et au centre de recherches et de consultance Lucas (KULeuven) la responsabilité d’effectuer un dénombrement dans des villes et communes aux quatre coins du pays. Porté par les associations de terrain, ce travail de longue haleine souligne « la face immergée de l’iceberg », selon Martin Wagener (UCLouvain), un des chercheurs de l’étude.

Si le terme sans-abrisme est couramment utilisé depuis plusieurs décennies, il n’existe toutefois pas « de réel consensus sur la définition du sans-abrisme en Belgique », indique Carole George de la Fondation Roi Baudouin. « L’ampleur du phénomène reste flou parce qu’il manque des caractéristiques tangibles pour appréhender au mieux les profils concernés », explique-t-elle.