Passé colonial belge: le rapport final jeté aux orties

Après l’épisode de décembre dernier qui a vu le blocage des conclusions de la commission parlement, aujourd’hui, on progresse dans le déni.

Les socialistes, les Verts et tous ceux qui, du centre jusqu’à l’extrême gauche, auraient souhaité que la vérité du passé colonial soit enfin reconnue n’avaient pas caché leur déception en décembre dernier, lorsque le groupe libéral, allié à la N-VA, bloqua l’adoption des conclusions de la commission parlementaire consacrée à la colonisation. Aujourd’hui, on progresse dans le déni, dans le refus de voir « l’éléphant dans la pièce » c’est-à-dire une réalité que tout le monde connaît sans vouloir la nommer : les responsabilités du colonisateur belge, à propos desquelles le Roi Philippe exprima lui-même ses « regrets ». Il apparaît en effet que le groupe Open VLD a demandé par courrier aux rapporteurs de la commission de ne pas publier le rapport final de cette dernière, ce qui jette également aux orties la proposition de recommandations faite par le président Wouter De Vriendt (Groen), les amendements et la teneur de la discussion finale, où figurait aussi la proposition socialiste de créer une fondation.