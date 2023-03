Natation: Valentine Dumont améliore son record de Belgique du 200 m libre

La Namuroise Valentine Dumont a profité des championnats d’Espagne, jeudi à Palma de Majorque, pour améliorer son record de Belgique du 200 m libre en grand bassin. Présente en tant qu’affiliée au club C.E. Mediterrani de Barcelone, elle a remporté la finale A en 1:57.91. Elle a réalisé un gain de 7/100e de seconde sur son précédent record (1:57.98) nagé le 19 mai 2021 à Budapest en Hongrie.

Avec ce chrono, elle est assurée de participer aux Mondiaux de Fukuoka au Japon cet été (18-25 juillet). Les critères de qualification sur 200 m libre sont fixés à 1:58.66.

La nageuse du NOC (Namur Olympic Club), âgée de 22 ans, avait signé le meilleur chrono des séries en 1:58.81 le matin. Elle détient aussi les records nationaux du 400 m libre et du 200 m papillon en bassin de 50 m au niveau individuel et ceux des relais 4x100 et 4x200 libre avec l’équipe de Belgique.