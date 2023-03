Pourquoi les supermarchés Delhaize ont tous rouvert en Flandre

Etonnant constat dans le conflit social chez Delhaize : ce jeudi matin, pour la première fois en trois semaines et demie, l’ensemble des 65 supermarchés intégrés du Lion en Flandre étaient ouverts, les fermetures (55 au total) ne concernant plus que les succursales bruxelloises (22 sur 22) et wallonnes (33 sur 41). Il s’agit en réalité du paroxysme d’un phénomène apparu une semaine après l’annonce le 7 mars par la direction de son intention de mise en franchise des 128 magasins en gestion propre : au fil des jours, les implantations au nord du pays ont rouvert les unes après les autres, alors que celles du sud sont restées fermement en grève. A une exception près : le samedi, jour clé des grosses courses, pour lequel les syndicats en front commun ont lancé un mot d’ordre de fermeture générale, selon la CNE et la CGSLB. Résultat : 103 grandes surfaces Delhaize étaient fermées le 19 mars et 96 le 26.