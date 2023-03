UE: le Conseil de l’Europe alerte sur les violences faites aux migrants

Par V.La. et AFP

Les signaux d’alerte se multiplient quant aux violations des droits humains aux frontières de l’Europe. Ce jeudi, c’est d’abord le comité anti-torture du Conseil de l’Europe qui a exprimé de profondes inquiétudes par rapport aux refoulements (les « pushbacks », illégaux) des migrants ou à leur éloignement forcé. Dans son rapport annuel 2022, le comité fait état d’un nombre croissant de personnes témoignant avoir subi des violences au moment d’atteindre l’Union européenne, tant par voie maritime que terrestre, ou lors des renvois forcés. Les témoignages relatent des coups (par les policiers et les gardes), des tirs d’intimidation, l’usage de chiens, sans muselière, pour terrifier voire mordre, des déshabillages forcés, des privations d’eau et de nourriture… Le Conseil de l’Europe dénonce encore « une responsabilité minimale des acteurs étatiques » ainsi qu’un manque de suivi, d’enquêtes et de contrôles.