Afsca: pourquoi les rappels d’aliments ont chuté de 20% en un an

Les consommateurs s’émeuvent des rappels de produits alimentaires relayés par l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca). Et pourtant, le nombre de ces rappels auprès des acheteurs d’aliments a significativement baissé l’an dernier, comparativement à 2021, ressort-il d’un tout nouveau bilan dressé par l’Agence. Celle-ci en a enregistré 394 en 2022 contre 492 douze mois plus tôt, soit une diminution de 20 %. Ce reflux n’a en réalité rien de très étonnant, explique Aline Van den Broeck, porte-parole de l’Agence : « Souvenez-vous de l’affaire de l’oxyde d’éthylène (ETO) retrouvé dans des aliments, laquelle s’est déclarée en septembre 2020. Et bien, ce problème lié à l’utilisation non-autorisée en Europe de ce produit phytopharmaceutique a été en grande partie résolu en 2022, alors qu’il était à l’origine de 55 % des rappels en 2021. »