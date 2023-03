Avec 10.000 décollages, la Belgique enregistre un record de vols en jets privés

L’ONG milite pour que ces aéronefs soient purement et simplement interdits et pour une « tolérance zéro à l’égard des émetteurs de luxe irresponsables ».

Les liaisons les plus populaires s’opèrent entre Bruxelles et Londres (647 vols), suivies par Bruxelles-Paris (545 vols) et Bruxelles-Genève (407 vols). Il y a eu 204 vols intérieurs entre Bruxelles et Anvers, dont les aéroports sont séparés par une quarantaine de kilomètres. Mais les sauts de puces les plus courts depuis la Belgique concernent les liaisons Courtrai-Lille, pour un vol de 27,8 km (239 vols) et Liège-Maastricht pour un vol de 37 km (62 vols). « Ces vols ont généré 41.000 tonnes d’émissions de CO2, soit autant que les émissions annuelles moyennes de 27.310 voitures », a fait savoir Greenpeace Belgique, qui cite des données extraites d’une étude commandée par l’ONG à la société néerlandaise de conseil en environnement CE Delft.