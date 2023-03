L’athénée de Koekelberg a donné rendez-vous à Bruel

Il est tout pile 15 h et l’excitation est à son comble. Mais Patrick Bruel est un poil en retard. Des élèves : « Elle est où, sa limousine ? Il est sûrement venu à vélo. » Un prof : « Il est coincé dans le tunnel Anny Cordy. »

Dans l’escalier principal de l’athénée royal de Koekelberg, les mômes sont sur leur 31. Leur bouquin préféré dans une main, c’est l’un des thèmes du jour et, dans l’autre, les paroles de Qui a le droit. Un des tubes du chanteur français repris à l’unisson par les 300 étudiants présents ce jeudi après-midi. De quoi visiblement toucher l’artiste. « Qui ne serait pas touché ? C’est juste bouleversant », reconnaît-il. Une star de passage dans l’établissement à l’initiative de l’association « Une étoile un destin » qui lutte contre le décrochage et l’échec scolaires (lire plus bas).

Invité à rejoindre la salle de gym transformée pour l’occasion en plateau télé dans une version alliant chansons et débats avec les élèves. Durant plus de deux heures, Patrick Bruel va ainsi se prêter au jeu de l’écoute et du dialogue avec les kets de Bruxelles. Mais pourquoi cette visite ? « Je parcours quelques écoles en France depuis quelques semaines, j’avais envie de prolonger cela ici », explique l’intéressé qui signe sur son dernier album une chanson intitulée L’instit en hommage à sa mère. Et à la profession. « Tout est parti de là, je mets en avant le rôle de l’instituteur et l’importance du livre. Ce qui me permet de partir à la rencontre d’enseignants mais aussi d’élèves pour discuter de leur rapport à l’enseignement et à la lecture. » Avec beaucoup de plaisir à la clé. « C’est très enrichissant et surprenant de voir à quel point il existe une appétence pour la lecture et l’apprentissage. Tout cela dépend bien sûr de la force de transmission des instituteurs et des institutrices qui doivent être motivés et donc valorisés. Ils sont les premières clés pour permettre à nos enfants d’entrer dans la société. »

Tell me. Par et pour les élèves