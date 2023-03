Province de Liège: une voiture traverse le mur d’un hall omnisports (vidéo)

« Le conducteur du véhicule a été blessé et transporté en ambulance. Je n’en sais pas plus sur son état de santé », a confié jeudi soir Fabian Pavone, échevin des Sports à Flémalle, qui n’en revenait pas que cette voiture ait ainsi pu traverser l’infrastructure. « Par chance, au moment où cela s’est passé, les gamins venaient de rentrer dans les vestiaires. L’un des coaches se trouvait néanmoins à l’extérieur et a ainsi vu passer le véhicule ».

La salle Louis Melin est une infrastructure communale. Elle abrite des clubs de mini-foot, de basket et de gymnastique qui, désormais, ne pourront plus l’utiliser.