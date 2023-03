Comment Jumbo s’est inspirée de Lefevere pour dominer le peloton

La campagne flandrienne de l’équipe néerlandaise Jumbo-Visma est fracassante. Cinq victoires de rang, ça laisse rêveur et ce n’est pas terminé puisque son leader emblématique, Wout van Aert, vise au minimum un Monument pavé, pour bien faire les deux par rapport à ce prestigieux doublé réussi, ces dernières années, par ses compatriotes Van Petegem et Boonen.

Et donc, en cyclisme, lorsqu’une équipe « marche », elle suscite aussi convoitise, jalousie et, in fine, doute. Les plus anciensobservateurs de la chose cycliste, qui ont connu l’Affaire Festina, l’Opération Puerto et plus tard les révélations tardives de dopage organisé chez Rabobank (la structure mère de l’actuelle Jumbo) sont comme le chien qui a été pris une fois par une clôture électrique. Ils ne passent plus en dessous et ils font le tour. Toute notion d’immunité étant nuisible à crédibilité d’un sport, il était bon de rappeler, en liminaire, cette tangibilité.