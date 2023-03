«Vulkan Files»: une fuite de documents révèle les tactiques de la cyberguerre russe

Un consortium de médias internationaux a dévoilé une enquête, surnommée « Vulkan Files » en référence à la société privée russe Vulkan, qui révèle les plans de la cyberguerre menée par Poutine.

Ces quelque 5.000 documents, qui datent de 2016 à 2021, ont été fournis par un expert russe en cybersécurité mécontent de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. « En raison des événements en Ukraine, j’ai décidé de rendre ces informations publiques. L’entreprise est mal intentionnée et le gouvernement russe est complice. Je suis en colère contre la guerre. J’espère que vous pourrez utiliser ces informations pour montrer ce qui se passe derrière les portes closes ».

Le consortium est composé des journaux Paper Trail Media et de Der Spiegel, en collaboration avec The Guardian, le Monde, Süddeutsche Zeitung et The Washington Post.