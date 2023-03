Le budget, c’est (un peu) fait. Pour suivre pension, fiscalité

Et voilà. La Vivaldi peut prendre son gros feutre rouge et écrire un check à côté de contrôle budgétaire. Même ceux qui vont critiquer l’accord auquel le gouvernement fédéral est arrivé, devront le reconnaître : pour une coalition qu’on annonçait morte cliniquement, au bord de la chute, en crise perpétuelle, la Vivaldi, avec ses sept branches, continue à avancer. Et, comme dirait l’autre, « le canard est toujours vivant ». Mieux : il promet d’ajouter à la liste des checks la réforme fiscale, celle des pensions et l’accord nucléaire avec Engie. Et cette fois-ci, ce n’est plus en mode « cause toujours » mais cela a les apparences de la promesse tenue – avant l’été ? Mais bon, cela reste à voir.