Agrandir l’Etihad Stadium: la nouvelle folie à… 341 millions d’euros de Manchester City

Manchester City n’en a jamais assez ! Alors que les Skyblues ont dépensé des fortunes depuis des années en transferts, ils ne sont pas encore rassasiés. Ce jeudi, le Daily Mail explique que les Citizens sont plus que jamais concentrés sur le développement de leur enceinte, l’Etihad Stadium. Bâti en 2002 pour les Jeux du Commonwealth 2002, le stade est occupé par les Skyblues depuis 2003.

Ces derniers ont réalisé des travaux afin que la capacité du stade passe de 38 000 à 53 400 places assises. Après un premier chantier en 2015, les Mancuniens veulent à nouveau agrandir l’enceinte pour qu’elle accueille 61 000 personnes. Toujours d’après le tabloïd, le plan des Skyblues est d’ajouter 7 700 sièges supplémentaires au deuxième niveau de la tribune nord. Dans l’idéal, les travaux débuteraient en novembre prochain avec l’objectif que tout soit terminé pour le début de l’exercice 2025-26.

1,13 milliard d’euros

L’écurie britannique, qui souhaite perturber le moins possible les saisons prochaines, attend toutefois que le permis de construire lui soit attribué. En plus de l’agrandissement du stade, Manchester City veut construire un nouvel hôtel, un mégastore, un fan park couvert ainsi qu’un musée. Concernant ces autres projets, ils sortiront de terre un an après la fin de l’agrandissement du stade. Le club veut moderniser ses installations et continuer son expansion. Selon le média anglais, ce nouveau projet coûtera 300 M£, soit un peu plus de 341 M€.