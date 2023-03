Une voiture traverse un hall omnisports: la vidéo de l’accident provoqué par un joueur de football professionnel

D’après les premiers éléments observés sur place, et révélé par Sudinfo, le véhicule (une Mercedes noire) circulait depuis Jemeppe, en direction de Huy, le long du quai du Halage. Pour une raison qu’il faudra déterminer, le conducteur a perdu le contrôle de la voiture, a percuté le rond-point duquel il a décollé pour percuter de plein fouet l’un des murs du hall omnisports présent en bordure de voirie à une vingtaine de mètres plus loin.

L’accident a été filmé par des caméras de surveillance.

Le véhicule a alors, sous l’importance du choc, carrément traversé le mur et s’est écrasé sur le sol, à l’intérieur même de l’infrastructure sportive. On ne déplore aucun autre blessé que le conducteur lui-même. Le jeune homme au volant serait, toujours selon Sudinfo, Sofian Kiyine, joueur de football de D1, à l’OHL, né a Verviers et passé auparavant par le Standard de Liège en équipe de jeunes mais aussi par le championnat italien, notamment au Chievo Vérone et à la Lazio Roma.