Alexander De Croo après l’accord sur le budget: «La suite, c’est clairement la réforme fiscale»

Pour Alexander De Croo, cet accord prouve que l’« on prend les choses en mains, on met le pays sur les rails ».

« Surindexation » ?

Une étude de l’Université de Gand, publiée vendredi et citée dans Le Soir, révèle que les salaires auraient été trop indexés, parce que l’Etat fédéral a surévalué les hausses des factures énergétiques. Cela montre que l’« on a bien protégé les gens », a commenté le Premier. Et de rappeler que « la Belgique est un des pays les plus riches du monde ».