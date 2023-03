Séisme à venir à Paris: Kylian Mbappé veut rejoindre le Real Madrid... libre en 2024!

Le Real Madrid rêve toujours de Kylian Mbappé malgré l’échec de son arrivée à l’été 2022 après de très longs mois de négociations alors que l’attaquant arrivait en fin de contrat au PSG... Mais les Merengues n’ont pas fait une croix sur leur cible depuis plusieurs années. Enfin, ils ne sont pas prêts à toutes les folies pour y parvenir. Selon As, le Real veut faire venir l’international libre en 2024.

Les dirigeants espagnols misent sur la patience et n’envisagent donc pas de passer à l’attaque cet été et de s’engager dans d’interminables négociations avec le PSG. En attendant le joueur libre dans un an, le Real s’éviterait ainsi des discussions avec Paris. Selon As, Kylian Mbappé aurait déjà transmis son désir de rejoindre la capitale espagnole à cette période.

La situation contractuelle du champion du monde 2018 lui permet en effet de quitter Paris libre en 2024. En mai 2022, Mbappé a paraphé un contrat de deux ans plus une année supplémentaire en option, à la discrétion du joueur. Cet été, le joueur ne sera donc plus lié que pour une saison avec Paris.