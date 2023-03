La police lance un avis de recherche pour une sexagénaire… disparue depuis 29 ans (photos)

La police fédérale a publié, sur son site internet, un avis de recherche pour une disparition datant de 29 ans.

« La police et le parquet attirent l’attention sur la disparition de longue durée de Lucienne Luysterman. Après 29 ans, les chances que Lucienne soit retrouvée vivante sont très faibles mais peut-être y a-t-il des personnes qui possèdent des informations importantes sur cette disparition », explique la police.

Le 30 mars 1994, Lucienne, âgée de 69 ans, quittait son domicile situé Krommedijk à Knokke-Heist. Selon les informations communiquées par la police, « Lucienne a quitté son appartement vers 9h15 pour faire une petite promenade autour du lac Heist/Duinbergen ou lac Laguna. Elle s’y promenait régulièrement ainsi que dans le parc situé à proximité de son domicile het bosje van Heist ou Directeur Generaal Willemspark. Rien n’indique qu’elle soit partie longtemps car elle avait sorti son déjeuner du congélateur ».

Lucienne Luysterman mesure 1m58 et a les yeux gris-bleu. Elle portait une perruque gris-brun et des lunettes. Elle est d’apparence soignée.

Le jour de sa disparition, elle portait un manteau 3/4 vert foncé et un pantalon à carreaux verts et bleus. Elle portait également un bracelet en or, un bracelet anti-rhumatismes, une alliance et probablement une montre-bracelet en or.