Invité d’honneur, thèmes, nouveautés… tout ce qu’il faut savoir sur la Foire du Livre

Après deux ans d’absence, la Foire du Livre, l’événement littéraire incontournable belge, est de retour pour sa 52ème édition.

Jusqu’au 2 avril, sur le site de Tour & Taxis, il sera possible de rencontrer divers auteurs et autrices, ainsi que de participer à des ateliers littéraires. Plus de 1200 auteurs et plus de 300 exposants sont attendus cette année, répartis dans quatre bâtiments : les Shed 1 et 2, la Gare Maritime et la Maison de la Poste.

Les thématiques de cette édition ? « Osons l’imaginaire » ainsi que « Les horizons du livre » (proposés par les huit régions et territoires de France, mis à l’honneur cette année)

Un nouveau genre littéraire : le Manga