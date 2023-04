Travaux à la SNCB à partir de ce 1er avril: voici les lignes impactées

Le trafic ferroviaire sera interrompu durant dix jours sur la ligne ferroviaire Nivelles-Bruxelles. Un service de bus de remplacement sera déployé, rallongeant les temps de parcours de 10 à 30 minutes.

Le chantier sur cette ligne 124 aura lieu 24h sur 24 du vendredi 31 mars au soir au lundi 10 avril au matin. En conséquence, du samedi 1er au matin au dimanche 9 avril au soir, la SNCB interrompra le trafic des trains entre les deux gares et mettra en place plusieurs alternatives de transport.

Des bus directs avec arrêts à Bruxelles-Midi, Braine-l’Alleud et Nivelles remplaceront ainsi les trains IC. D’autres bus, remplaçant les trains S, circuleront aussi aux arrêts suivants : Bruxelles-Midi, Forest-Est, Uccle-Stalle, Uccle-Calevoet, Moensberg, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Waterloo, Braine-l’Alleud, Lillois et Nivelles. Ils ne s’arrêteront cependant pas à Holleken et De Hoek mais feront un arrêt supplémentaire à Moensberg. Les voyageurs de ces deux gares peuvent emprunter le bus 155 De Lijn vers ou depuis Moensberg avec leur ticket SNCB.

À lire aussi Georges Gilkinet: «Il faut continuer à adapter l’offre de train aux nouveaux modes de travail et de loisirs»

Le parcours des S19 Louvain – Bruxelles-Schuman – Nivelles est aussi dévié entre Saint-Job et Linkebeek avec un arrêt supplémentaire à Hal et Moensberg. Les voyageurs ont la possibilité de prendre un bus SNCB ou bus 37/43 (STIB) pour voyager entre Moensberg et Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Waterloo, Braine-l’Alleud, Lillois et Nivelles.