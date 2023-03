Tendance: le trench-coat, l’indémodable absolu

Le célèbre manteau imperméable s’est peut-être fait un peu plus discret pendant quelques années. Il revient en force dans des versions assez proches de l’original ou dans des déclinaisons beaucoup plus libres.

Le printemps n’est pas que la saison des arbres en fleurs, des jours plus longs et des premiers cafés en terrasse. C’est aussi celle des trench-coats. Car même si le célèbre manteau imperméable se porte toute l’année, c’est surtout au printemps qu’il renvoie au vestiaire les épaisses vestes et les grosses doudounes qui lui font concurrence l’hiver.

Depuis quelques années, dans ce défilé quotidien que sont les rues des villes, le trench-coat semble avoir regagné les galons qui étaient les siens il y a quelques décennies. Non, il n’a jamais vraiment été éclipsé mais il s’est tout de même fait un peu plus discret tout un temps. L’intensité avec laquelle il s’échange sur les plateformes de seconde main (Vinted, Vestiaire Collective…) et l’obstination avec laquelle certaines marques s’en saisissent pour le réinventer constamment indique que ce n’est plus le cas aujourd’hui.