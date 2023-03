Tour des Flandres: pourquoi la course risque d’être perturbée

Sous le slogan «Changeons de course - stop aux subventions pour les fossiles», les militants seront dans une prairie le long du parcours et se feront passer pour des «morts climatiques». Ils seront couchés sous un drap blanc, le tout sous un panache de fumée rouge.

«Dans le dernier rapport sur le climat publié par les Nations unies, les spécialistes ont averti que nous étions engagés dans une course vers un futur invivable avec des migrations en masse et des millions de morts», rappelle le mouvement. «C’est un signal assez clair pour que nous prenions nos responsabilités et agir contre la crise environnementale et climatique.»

Déjà eu des actions l’an dernier

Le principal secteur qui doit se remettre en question est celui de l’énergie fossile, assure Extinction Rebellion. Chaque année, 13 milliards d’euros venant des contribuables sont injectés dans les entreprises de combustibles fossiles. Cet argent pourrait être mieux investi dans l’isolation des maisons de la population belge, ajoutent les activistes.