Foire du Livre de Bruxelles: les auteurs à ne pas manquer ce samedi

Après deux ans d’absence, la Foire du Livre, l’événement littéraire incontournable belge, est de retour pour sa 52ème édition.

Jusqu’au 2 avril, sur le site de Tour & Taxis, il sera possible de rencontrer divers auteurs et autrices, ainsi que de participer à des ateliers. Plus de 1200 auteurs et plus de 300 exposants sont attendus cette année, répartis dans quatre bâtiments : les Shed 1 et 2, la Gare Maritime et la Maison de la Poste.

Les thématiques de cette édition ? « Osons l’imaginaire » ainsi que « Les horizons du livre » (proposés par les huit régions et territoires de France, mis à l’honneur cette année)

Au programme de la journée de samedi, les dédicaces et rencontres notamment d’Adeline Dieudonné, Alain Huart, Adèle Van Reeth, Amélie Nothomb, Mélissa Da Costa, Julie Semal, Philippe Geluck, Jean-David Zeitoun, Julien Sandrel, Rodrigo Beenkens…

L’invité d’honneur : Pierre Bordage

L’écrivain français et star de l’imaginaire, Pierre Bordage, est l’invité d’honneur de cette 52ème édition de la Foire du livre de Bruxelles. Un invité qui colle particulièrement avec la thématique de cette année : « Osons l’imaginaire ». Maîtrs de la science-fiction, Pierre Bordage sera présent pour l’enregistrement le dimanche 2 avril, à 12h sur la Scène Fahrenheit.