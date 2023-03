Un réseau qui exportait de la cocaïne vers l’Europe démantelé au Brésil

L’une des bandes de trafiquants de drogue les plus actives du Brésil, qui inondait l’Europe de cargaisons de cocaïne, a été démantelée jeudi, fait savoir vendredi Europol. Dans son communiqué de presse, l’agence européenne de coopération policière évoque une «victoire importante dans la lutte contre la drogue», fruit d’une enquête de deux ans. Les autorités ont interpellé 15 personnes et saisi des biens d’une valeur de plus de 80 millions d’euros, ainsi que plus de 17 tonnes de cocaïne.

Jeudi, les agents de l’opération Hinterland ont effectué 37 perquisitions au Brésil. Celles-ci ont permis la saisie de 173 véhicules et d’un avion. Les comptes bancaires de 147 personnes et de 66 sociétés ont de plus été gelés. Par ailleurs, des mesures ont été prises en Espagne pour localiser et saisir les biens appartenant aux membres de l’organisation criminelle.