Ô «Rage», ô désespoir, ô virilisme ennemi

Les temps changent, il ne fait plus bon vivre pour les connards », prévient la metteuse en scène Emilienne Flagothier. Sur le plateau de Mars à Mons, où Le Soir a découvert le spectacle, c’est même un temps de merde qui s’abat littéralement sur les gros lourds, tous ces nazes qui ont raté le train de #MeToo et continuent de polluer l’espace public (et privé) avec leurs vieux réflexes sexistes, leurs blagues salaces, leurs gestes déplacés, leur manière de s’étaler, gonades en liberté, sur les sièges du métro, leur mecsplaining, leur façon de monopoliser une réunion, etc. Dans Rage , c’est donc une drache sauvage qui se déverse sur la tête des mâles toxiques, qu’ils soient juste ploucs ou carrément violents.