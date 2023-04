«Après l’orage»: L’importance de la méthode

La démocratie participative est excellente pour redynamiser la société, inspirer les décideurs politiques et impliquer les citoyens dans la gestion de la vie quotidienne. Mais les débats doivent être organisés et structurés avec méthode.

Il y a une semaine, j’ai eu la chance de coprésider aux côtés de Heidi De Pauw le premier des trois week-ends de travail du panel citoyen « We need to talk ». Celui-ci s’intéresse au financement des partis politiques et s’est formé à l’initiative d’un ensemble d’organisations, dont le G1000 qui avait organisé une des premières expériences d’ampleur de démocratie participative en 2011. Je m’intéresse depuis longtemps aux panels citoyens et mon expérience de la pandémie a achevé de me convaincre qu’il y a là un instrument déterminant pour permettre à nos démocraties de traverser les crises.