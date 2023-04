Crise de l’asile: De Moor veut une initiation à la citoyenneté pour les travailleurs migrants

À lire aussi Les politiques belges restent accros à TikTok

Dès lors, une initiation à la citoyenneté s’impose à ses yeux. « Aujourd’hui, les travailleurs migrants en sont exemptés ; on n’attend pas d’eux qu’ils apprennent la langue ou qu’ils s’intègrent. Or, ceux qui sont intégrés sont mieux à même de faire valoir leurs droits. En outre, la pratique montre que les travailleurs migrants restent souvent plus longtemps dans notre pays et ont donc tout intérêt à bien s’intégrer », selon Mme de Moor.

Outre l’initiation à la citoyenneté, la ministre voudrait aussi exiger des garanties de logement convenable, via une condition explicite au moment de la demande ou un meilleur échange d’informations et de meilleurs contrôles.