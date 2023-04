Proche-Orient: une proposition de résolution pour «reconnaître l’annexion de la Cisjordanie par Israël»

Face à la radicalisation des positions israéliennes, la Belgique semble amorcer un mouvement. Le gouvernement est ouvert à agir contre les colons radicaux, une mouvance qui a fait son entrée dans l’actuel gouvernement Netanyahou. Et un projet de résolution sera déposé à la Chambre pour « reconnaître l’annexion de la Cisjordanie par Israël et demander des sanctions envers les colons israéliens », indique Ecolo-Groen. « A l’instar du Luxembourg et de l’Irlande, le Parlement belge devrait reconnaître l’annexion de la Cisjordanie par Israël afin d’y apporter les réponses diplomatiques adéquates », indique le texte.

« La mesure est plus discrète dans l’objectif de tromper la communauté internationale. La rue israélienne s’oppose à juste titre aux attaques de l’Etat de droit commises par le gouvernement israélien mais pendant ce temps, des mesures ont été prises pour intensifier la politique d’occupation et concrétiser l’annexion ! », juge le député Ecolo Simon Moutquin, co-auteur de la résolution. Selon de nombreux analystes, la concession donnée à Smotrich représente une annexion de jure des territoires des colonies en Cisjordanie. Le grignotage du territoire palestinien par Israël rend de plus en plus compliqué la perspective d’une solution à deux Etats.

Si cette résolution est votée, Ecolo espère obtenir des avancées pour des sanctions contre Israël. En effet, l’accord de gouvernement ouvre la porte à « une liste de contre-mesures efficaces et proportionnées en cas d’annexion du territoire palestinien par Israël et sur une possible reconnaissance en temps utile de l’Etat palestinien ». La Belgique a récemment réaffirmé sa politique de différenciation, c’est-à-dire une politique différente pour tout ce qui concerne les colonies, notamment en termes économiques.