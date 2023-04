OHL réagit au terrible accident de Sofian Kiyine

Le club de football OHL attend l’enquête de la police concernant l’accident du joueur Sofian Kiyine avant de prendre d’autres mesures. C’est ce que déclare Filip Van Doorslaer, porte-parole de l’OH Leuven. On ne sait pas encore exactement comment l’accident a pu se produire.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent Sofian Kiyine percutant un rond-point à grande vitesse, avant d’être catapulté par le mur latéral d’une salle de sport à Flémalle, dans la province de Liège. La voiture a atterri sur le côté.

Le milieu de terrain d’OHL a été transporté aux urgences de l’hôpital le plus proche. Ses jours ne sont plus en danger. On n’en sait pas plus sur ses blessures exactes. Le club de football attend les résultats de l’enquête avant de prendre d’autres mesures.